Mãe e filha são resgatadas após sequestro em São Pedro da Aldeia

Núbia da Silva Felisberto Reis, de 24 anos, e a filha de seis meses foram resgatadas na manhã desta terça-feira (11) pela Polícia Civil após serem sequestradas no último domingo (9), em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.

No caso, Harold Lima Campos, ex-companheiro da vítima, teria praticado o crime por não aceitar o fim do relacionamento com ela. De acordo com as autoridades, o resgate aconteceu 24 horas após o boletim de ocorrência ser confeccionado. A vítima estava na casa do avô do sequestrador, no mesmo bairro.

As duas foram resgatadas em segurança, apresentando apenas abalo emocional. Núbia tinha escoriações na perna, resultado de ser arrastada.

Harold foi preso em flagrante e responderá pelo crime de sequestro e cárcere privado. Ele foi levado para 125ª DP (São Pedro da Aldeia), onde permaneceu à disposição da Justiça.