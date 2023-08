Magé contrata por R$ 1 milhão empresa do comércio de alimentos para fornecer papel

O dono da empresa Renan Pereira Lopes é amigo do vereador Igor

Fabiano, que é da base política do prefeito Renato Cozzolino

A empresa JCRRJ, que é alvo de uma investigação do Ministério Público do RJ, foi

contrada pela Prefeitura de Magé por quase R$ 1 milhão para fornecer folhas de

papel A4 para a Secretaria de educação. Mas, dados da Receita Federal mostram

que ela é especializada no comércio varejista de alimentos.

De acordo com reportagem da TV Globo, o dono da empresa é Renan Pereira Lopes

– amigo do vereador Igor Fabiano, que é da base política do prefeito da cidade,

Renato Cozzolino. A JCRRJ é investigada pelo MPRJ por irregularidades em um

contrato com a Prefeitura de Guapimirim.

A empresa, que fica aqui em Guapimirim, ganhou, nos últimos dois anos, várias

licitações da Prefeitura de Magé, a maioria para fornecer água mineral para

secretarias da prefeitura.

A JCRRJ presta serviços para a Prefeitura de Magé desde janeiro do ano passado.

Desde então, já recebeu pagou mais de R$ 1 milhão. Em abril, em um único

contrato, empresa fechou acordo para receber quase um milhão de reais para

fornecer folhas de papéis A4 para a Secretaria Municipal de Educação.

Foi assessor de vereador

Segundo o documento, o proprietário da JCRRJ é Renan Pereira Lopes. Segundo o

registro na Receita Federal, a empresa tem capital social de R$ 10 milhões.

Renan é ex funcionário da Câmara dos Vereadores de Magé e trabalhou como

assessor do vereador Igor Fabiano, do PSDB. Foi exonerado do cargo em janeiro de

2021.

Alem de terem trabalhado juntos, Renan e o vereador Igor Fabiano são amigos. Nas

redes sociais compartilham fotos e mensagens.

Renan também costuma ajudar ativamente nas campanhas do vereador, que está no

segundo mandato. Igor é da base do prefeito Renato Cozzolino.

Outro possível endereço do proprietário da empresa que recebe milhões de reais em

contratos da Prefeitura de Magé é uma rua, no bairro Vila Recreio, na própria

cidade. Só que o número da residência não existe e ninguém da rua conhece

Renan.