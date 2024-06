Magé participa do lançamento do pacto contra o analfabetismo no país e qualificação da EJA

Magé participou do evento através do Projovem Urbano

O Ministério da Educação lançou no início deste mês o Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos, em Brasília. Magé não ficou de fora e participou do evento através da coordenação do Projovem Urbano, ressaltando o compromisso da cidade com a educação e desenvolvimento da comunidade.

O Pacto Nacional é uma iniciativa que tem o objetivo de garantir o direito à educação de qualidade para todos, combatendo o analfabetismo e promovendo a inclusão e qualificação de jovens e adultos em todo o país. Na mesma ocasião foi realizado o lançamento da nova edição do Projovem na modalidade urbano e campo, com a apresentação de ações realizadas e o planejamento que, até 2026, vai ofertar um novo ciclo para aproximadamente 100 mil estudantes.

Em Magé, o Projovem Urbano está distribuído em 4 unidades escolares da rede municipal: E.M. Maria Clara Machado, E.M. Geralda Izaura Ferreira Telles, E.M. Prof. Daniel Soares e E.M. Ver. Geraldo Ângelo, atendendo cerca de 170 jovens e já tendo certificado mais de 600 estudantes. O programa é destinado a estudantes de 18 a 29 anos que não concluíram o Ensino Fundamental.