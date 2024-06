Mais de 300 mil motoristas foram flagrados alcoolizados no estado do Rio

Um levantamento de dados feito pelo governo do estado do Rio sobre os últimos dez anos da Operação Lei Seca mostra que de 2014 até a última terça-feira (18), 303.030 motoristas testaram positivo no exame de alcoolemia em quase 4,2 milhões de abordagens. O número corresponde a uma taxa de 7,2% das pessoas abordadas dirigindo após ingerir álcool.

De acordo com o secretário de Estado do Governo, André Moura, faz parte dos planos estaduais o aumento de fiscalização para os próximos anos. Incluindo o uso de drones para auxiliar na operação.

“Com o avanço da tecnologia e a utilização indevida de aplicativos para difundir os pontos de fiscalização, várias medidas estão sendo adotadas pela Lei Seca para evitar que os motoristas burlem a operação e sigam dirigindo, mesmo sob o efeito do álcool, e colocando em risco a vida da população. Uma delas é a contratação de nove drones para auxiliar os agentes da Lei Seca”, explicou.

Média de 19.751

Conforme os dados disponibilizados, a média mensal de motoristas flagrados pela Lei Seca no estado do Rio de Janeiro é de 19.751. Sendo dezembro o mês com mais ocorrências, registrando 23.186, e novembro, com 17.267 ocorrências, o que tem menos. Já as cinco cidades com mais ocorrências nos últimos dez anos são, respectivamente: Rio de Janeiro (161,8 mil), Niterói (13,9 mil), São Gonçalo (7,3 mil), Nova Iguaçu (5,1 mil) e São João de Meriti (3,7 mil).