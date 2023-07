Mais de 33 milhões de pessoas não têm acesso à água potável

O país está distante das metas de atender 99% da população com

serviços de água potável

Dados do SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento), de 2021,

apontam que mais de 33 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável e

quase 100 milhões ainda não usufruem dos serviços de coleta e tratamento de

esgoto. Esses números correspondem a 15,8% e 44,2% do total da população,

respectivamente.

O levantamento mostra que 3 anos depois da aprovação Novo Marco Legal do

Saneamento (Lei nº 14.026), em 15 de julho de 2020, o país encontra-se distante

das metas de atender 99% da população com serviços de água potável e ao

menos 90% dos habitantes com coleta e tratamento de esgoto até 2033.

Para garantir o cumprimento das metas, o marco estabeleceu que os municípios

devem apresentar à União documentos que comprovem que eles têm recursos

suficientes para as ações necessárias. 13,8% da população brasileira (30 milhões

de pessoas), no entanto, vive em cidades que não enviaram essa documentação.

70% das pessoas que moram nestas cidades não possuem coleta de esgoto.

Paralelamente, os municípios com documentação pendente investem muito menos,

uma média de R$ 55 por habitante. Já os regulares investem uma média de R$ 113.