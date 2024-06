‘Mais Querida’ oferece atendimento psicológico a mulheres vítimas de violência em Belford Roxo

A partir dos 16 anos, qualquer mulher que tenha sofrido algum tipo de violência pode agendar uma consulta com a psicóloga Renata Freitas. Suporte acontece de forma sigilosa e, caso haja a necessidade, a mulher pode ser encaminhada para algum serviço do município

O mês de junho é marcado pela campanha do ‘Junho Violeta’, que busca conscientizar sobre o combate à violência contra a pessoa idosa. Abrangendo ainda mais o raio de ação sobre o público feminino em geral, a Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel) tem como uma de suas realizações o ‘Projeto Mais Querida’, que consiste em um atendimento psicológico

exclusivo para mulheres (com idade a partir de 16 anos) que sofreram, sofrem ou já

enfrentaram, algum tipo de violência.

Um dos principais tipos de violência sofrido por idosos é a violência psicológica e cerca de 70% das vítimas são do sexo feminino. A campanha Junho Violeta carrega como data central o 15 de junho, dia em que se celebra o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa.

Atendimento sigiloso

Qualquer mulher que tenha sofrido algum tipo de violência pode agendar uma consulta com a psicóloga Renata Freitas. O atendimento acontece de forma sigilosa e, caso haja a necessidade, a mulher pode ser encaminhada para algum serviço do município, como o Centro Especializado de

Atendimento à Mulher de Belford Roxo (Ceambel), a Secretaria de Assistência Social, ou de Saúde.

Importância reforçada

O vice-presidente da Funbel, Adriano Floriano, reforçou a importância do projeto para as mulheres. “Nós temos o dever de agir e lutar contra esse tipo de violência que atinge as mulheres. E esse nosso projeto pode ser o começo de uma diferença significante no tratamento psicológico de várias mulheres do nosso município. Todas as idosas ou jovens merecem o respeito sempre”, finalizou Adriano.

As consultas podem ser agendadas pelo número (21) 2761-4264 (é whatsapp também).