Mais uma tropa da FN desembarca no Rio para auxiliar as forças policiais do estado

Grupo se juntará aos outros 155 homens da Força Nacional que já estão atuando no Rio

Mais 150 agentes da Força Nacional desembarcam no Rio neste domingo (22) para auxiliar as forças policiais do estado na segurança pública. A informaçao foi publicada pelo jornalista nLauro Jardim, no Globo.

O grupo se juntará aos outros 155 homens da Força Nacional que começaram a atuar na última terça-feira (17) no patrulhamento das rodovias federais. O total de 305 agentes foi o contingente prometido pelo ministro Flávio Dino no início de outubro.

Essas ações foram planejadas em conjunto com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal.