Malabarista suspeito de agredir cão de rua é grampeado em Barra Mansa

Suspeito de agredir um cachorro de rua, um malabarista venezuelano, de 31 anos, foi preso na tarde do último sábado (20) em Barra Mansa, no Sul Fluminense.

A Polícia Civil informou que testemunhas disseram que o estrangeiro fazia malabarismo com bolinhas em um sinal, na Avenida Domingos Mariano, no Centro, quando uma delas caiu no chão. Ainda de acordo com a polícia, o cachorro, que passava pelo local no momento, pegou a bolinha para brincar e acabou agredido pelo malabarista.

O caso gerou revolta nas pessoas que presenciaram a agressão, que chamaram a Polícia Militar. O homem foi levado para a delegacia de Barra Mansa, onde foi autuado por maus-tratos. Já o animal, segundo a PM, foi levado para uma clínica veterinária no bairro São Geraldo, em Volta Redonda, cidade vizinha. Ele será

acolhido por uma ONG assim que receber alta.