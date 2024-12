Malévola do tráfico é procurada pela polícia do Rio de Janeiro

Cartaz pede informações sobre a suspeita de tráfico conhecida como Malévola/Disque Denúncia/Divulgação

Suspeita de tráfico de drogas, Brenda Ximenes de Araújo, de 25 anos, conhecida como Malévola ou Brendoka BH, é procurada pela polícia do Rio de Janeiro. O Disque Denúncia (21 2253-1177) divulgou nesta quarta-feira (4) um cartaz pedindo pistas que levem à prisão da criminosa. A instituição informou que contra ela, considerada foragida da Justiça, há um mandado de prisão em aberto.

Ainda de acordo com o Disque Denúncia, Malévola faz parte do tráfico das comunidades Vila Cruzeiro, Quitungo e Guaporé, na Zona Norte do Rio. Todas as região são controladas por bandidos ligados ao Comando Vermelho (CV).

Segundo processo que tramita 1ª Vara especializada em Organização Criminosa, em 14 de novembro de 2022, Malévola, Thiago do Nascimento Mendes, o Belão, apontado pela polícia como chefe do tráfico no Quitungo, e outros bandidos invadiram um edifício na Rua Ibicuí, um dos acessos à comunidade. De acordo com as investigações, o bando queria tomar o local para cobrar uma taxa de moradores dos 24 apartamentos. Quem não concordasse teria que deixar seu imóvel e entregar as chaves numa boca de fumo da região.

Quem tiver informações sobre a localização da suspeita pode informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento: central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177 / WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa) / aplicativo: Disque Denúncia RJ . O anonimato é garantido.