Mamógrafo Móvel atende na Faetec Quintino, na Zona Norte do Rio

O serviço fica disponível até o dia 5 de maio. A ação preventiva em prol da saúde feminina realiza exames de mamografia e ultrassonografia

A parceria da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) com a Secretaria de Estado de Saúde continua fazendo sucesso. Agora, o Mamógrafo Móvel ficará disponível na Faetec Quintino (Rua Clarimundo de Melo, 847) até o dia 5 de maio. A ação preventiva em prol da saúde feminina realiza exames de mamografia e ultrassonografia de maneira gratuita. Os atendimentos acontecem por ordem de chegada, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Serão realizados 80 exames de ultrassonografia e 70 mamografias por dia. A exceção fica no dia 04/05, quando ocorrem apenas exames de mamografia. Para o agendamento será necessário apresentar a cópia dos documentos: RG, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e comprovante de residência. Além destes, é imprescindível apresentar o pedido médico.

Os exames de ultrassonografia terão seus resultados entregues na hora e serão oferecidos nas modalidades mamária, transvaginal, pélvica, tireoide, tireoide com doppler e transvaginal com doppler. Já os resultados de mamografia serão entregues após dez dias úteis, no Centro Estadual de Diagnóstico por Imagem – Rio Imagem, que fica na Avenida Presidente Vargas, 1733, no Centro do Rio.

O que é preciso

Para ultrassonografia mamária, é necessária a apresentação do resultado da última mamografia, feita em menos de um ano, para pacientes a partir de 40 anos. E, para realizar o exame de mamografia, é preciso levar o laudo da última mamografia e ultrassonografia.

Com o objetivo de oferecer o diagnóstico precoce de câncer de mama, o Mamógrafo Móvel está em atividades desde 2013 e realiza exames de ultrassonografia e mamografia em pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).