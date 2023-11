Manutenção no ETA Guandu é adiada por causa do calor no Rio de Janeiro

O serviço será realizado das 4h de quinta-feira (23) às 4h de sexta-feira

(24)

A manutenção preventiva prevista para a próxima quinta-feira (16) e sexta (17)do

Sistema Guandu foi adiada pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de

Janeiro (Cedae) por conta da previsão das altas temperaturas no estado. A nova

data foi definida em uma reunião na tarde desta segunda (13).

O serviço será realizado das 4h de quinta-feira (23) às 4h de sexta-feira (24),

quando a meteorologia aponta redução da temperatura.

O calor na capital fluminense, que registrou máxima de 40,4ºC no domingo (12),

recorde do ano, pesou na decisão de que não era a hora de desligar o sistema e

interromper o fornecimento de água para os clientes.

O processo de manutenção faz parte da preparação da Cedae para o verão e

acontecerá na Estação de Tratamento de Água (ETA) do Guandu e nos

subsistemas de Marapicu e Lameirão, responsáveis pelo abastecimento de milhões

de cariocas e fluminenses.

O serviço vai mobilizar mais de 500 profissionais, entre engenheiros, eletricistas,

mecânicos e agentes de saneamento. Os técnicos farão inspeções e correções

para reforçar a eficiência do sistema, como instalação de equipamentos, reparos

gerais, ajustes eletromecânicos, revisão de peças e limpeza das estruturas que não

podem ser acessadas durante a operação normal.

Além da cidade do Rio, a manutenção exige a interrupção no fornecimento nas

cidades de Duque de Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis,

Belford Roxo e Queimados.

A Cedae recomenda que os moradores reservem água para o período e adiem

tarefas não essenciais que exijam grande consumo.

Após a finalização do procedimento, a distribuição de água nas localidades

impactadas serão de responsabilidade das concessionárias Águas do Rio, Iguá e

Rio+Saneamento, de acordo com as respectivas áreas de atuação.