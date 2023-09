Maquiador morre três semanas depois de ser atropelado em São Gonçalo

O maquiador Ricardo Luiz Milane Tavares, o Rico Tavares, morreu nesta sexta-feira (15) no RJ, após ficar três semanas internado em decorrência de um atropelamento. A morte foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde.

Ele chegou a constar como desaparecido e acabou encontrado já em estado grave no Hospital Estadual Alberto Torres.

O profissional ficou famoso por atender diversos artistas, como Maite Proença, Dani Suzuki, Claudia Ohana, Letícia Spiller e João Vicente de Castro.

De acordo com a Polícia Civil, Ricardo foi atropelado em Vista Alegre, São Gonçalo, na noite 22 de agosto. O maquiador foi encontrado desacordado e socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros no mesmo dia.

O Fiat Uno Vivace dele foi achado perto de uma padaria à beira da RJ-104.

A atriz Danielle Suzuki, sua melhor amiga, acompanhou toda a internação de Rico. Ela usou suas redes sociais para falar da morte do amigo. “É muito difícil falar nesse momento. Ricardinho partiu essa madrugada. A única certeza que temos é a de que vamos partir, mas quando chega esse momento, é muito difícil lidar com essa saudade que não tem fim. Mas eu não queria deixar de agradecer ao amigos e a todas as pessoas que estão rezando por ele desde o início”, disse atriz destacando ainda o empenho da equipe do hospital Alberto Torres.