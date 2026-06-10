Marcelo Diniz ataca Daniel Soranz e expõe racha na base governista
Vereador Marcelo Diniz (à esquerda da foto) fez ataque homofóbico contra Daniel Soranz
Durante a sessão desta terça-feira (9) na Câmara Municipal do Rio, o vereador Marcelo Diniz (PSD) evidenciou novas fraturas na base aliada ao disparar duras críticas contra o deputado federal e ex-secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz (PSD). Ambos integram o mesmo partido e disputam uma vaga no Congresso Nacional.
Diniz acusou Soranz de manter o controle sobre a Secretaria de Saúde mesmo após deixar o cargo em março, alegando uso político da máquina pública para fins eleitorais, além de apontar falta de médicos e medicamentos na Zona Oeste.
Durante seu discurso no plenário, Diniz subiu o tom e proferiu uma ofensa homofóbica contra o ex-secretário, chamando-o de “bicha pão com ovo”. Momentos depois, o parlamentar retirou a fala e pediu desculpas, alegando ter sido um comentário infeliz. Ele também sustentou, sem apresentar provas imediatas, que possuía mensagens que comprovariam a convocação de servidores da saúde para um ato político em troca de folgas.
Repercussão
O episódio repercutiu intensamente na Casa. Parlamentares do PL (oposição) aproveitaram as denúncias para endossar as críticas à gestão da saúde municipal, relembrando polêmicas anteriores de Soranz.
Em contrapartida, o vereador Paulo Messina (PL) adotou uma postura moderada, defendendo o corpo técnico da secretaria, enquanto o líder do governo, Márcio Ribeiro (PSD), tentou minimizar o atrito, classificando o episódio como uma cobrança regional que seria dialogada. Este não é o primeiro embate de Diniz com membros do próprio governo; o vereador já havia protagonizado disputas com o ex-secretário de Educação, Renan Ferreirinha.
Procurado, Daniel Soranz rebateu as acusações, classificando-as como “puro desespero eleitoral” e uma tentativa de Diniz de ganhar visibilidade atacando colegas de partido.