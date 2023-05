Marcelo Freixo oficializa filiação ao PT no Rio de Janeiro

Presidente da Embratur, Freixo assinou a ficha de filiação na última sexta-feira (5)

O presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Marcelo Freixo, se filiou ao Partido dos Trabalhadores (PT) na tarde da última sexta-feira (5). Ele representou o PSOL por 16 anos e até o início deste ano estava no PSB.

Freixo foi candidato derrotado ao Governo do RJ no segundo turno, quando perdeu para o governador Cláudio Castro nas eleições de 2022. “O PT tem uma longa história de contribuições para a construção da democracia e um projeto de país baseado na inclusão social, no diálogo e na promoção da dignidade de todos os brasileiros. Estamos reconstruindo nosso país com o presidente Lula e agora também terei a honra de ajudar a construir o nosso partido no Rio de Janeiro e no Brasil”, comentou.

A cerimônia que marcou a filiação de Freixo ao PT aconteceu durante o seminário estadual do partido, no Hotel Windsor Guanabara, no Centro do Rio, nesta sexta.

Além da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, também estiveram presentes no encontro o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o secretário-geral da Presidência da República, Márcio Macedo, e o presidente estadual do partido, João Maurício.