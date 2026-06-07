Márcio Canella dispara e já aparece em 1º lugar na corrida pelo Senado

Pesquisa espontânea do Instituto Prefab mostra crescimento do nome do ex-prefeito de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, impulsionado pelo discurso duro contra o tráfico e as milícias

O jogo político começou a esquentar e um nome já desponta na frente. Segundo pesquisa espontânea divulgada pelo Instituto Prefab, o ex-prefeito de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, Márcio Canella (União), aparece em primeiro lugar na preferência dos eleitores para o Senado Federal.

Na pesquisa espontânea, o entrevistado responde em quem pretende votar sem receber uma lista de candidatos, o que é considerado por analistas um importante termômetro da força e da lembrança do nome junto à população.

Cenário simulado

A pesquisa avaliou a intenção de voto para o Senado caso a eleição ocorresse atualmente. Márcio Canella (União) lidera com 1,9%, seguido por um empate na segunda posição entre Benedita da Silva (PT) e Romário (PSB), ambos com 1,3%. Os candidatos Marcelo Crivella (Republicanos) e Carlos Jordy (PL) pontuaram 0,4% e 0,2%, respectivamente. Já Cláudio Castro (PL), que desistiu da disputa, obteve 0.1% das intenções de votos.

Com uma atuação marcada pelo discurso firme na área da segurança pública, Canella tem defendido o combate ao tráfico de drogas e às milícias, bandeiras que vêm ganhando espaço no debate político e repercutindo entre os eleitores.

Bastidores comemoram

Nos bastidores, aliados comemoram o resultado e afirmam que o crescimento é fruto da proximidade com a população e da defesa de medidas mais rígidas no enfrentamento ao crime organizado.

A disputa pelo Senado ainda promete muitas reviravoltas, mas os primeiros números já mostram que Canella entra na corrida como um dos favoritos.