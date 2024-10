Márcio Pacheco é eleito presidente do TCE do Rio

O conselheiro Márcio Pacheco foi eleito presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE) para o biênio 2025-2026. A eleição ocorreu na sessão do tribunal na tarde desta quarta-feira (16). Para vice-presidente foi eleito o conselheiro José Maurício Nolasco. Como corregedor foi escolhido o conselheiro Rodrigo Nascimento. As escolhas foram por unanimidade. A posse dos três eleitos para os cargos ocorrerá em sessão solene a ser marcada pelo TCE para janeiro.

Na sessão os conselheiros substitutos Marcelo Verdini Maia, Andréa Siqueira Martins e Christiano Lacerda Ghuerren foram convocados para participarem da votação, em substituição aos titulares Domingos Brazão, José Gomes Graciosa e Marco Antonio Barbosa de Alencar que estão afastados do TCE pela Justiça.

Pacheco está no TCE desde junho de 2022, quando teve o nome aprovado pela Assembleia Legislativa (Alerj). Ele substituiu o conselheiro Aloysio Neves, que se aposentou após também ter sido afastado do tribunal pela Justiça.

Márcio Pacheco foi deputado estadual por três mandatos e vereador do Rio por outros dois. Na Alerj, foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e da Comissão dos Direitos da Pessoa Com Deficiência, além de relator da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a queda na arrecadação do Estado do Rio referente às receitas compensatórias da exploração de petróleo e gás.

Emoção

Na fala após a escolha Pacheco se emocionou ao citar a esposa e familiares que estavam na sessão. Ele agradeceu a escolha por unanimidade e cumprimentou a assessoria do TCE pela capacidade de seus servidores. “Quero estabelecer meu compromisso de que o Tribunal é um órgão que só consegue estabelecer respeitabilidade e transparência por causa de seus membros.Nosso compromisso com o controle externo será nos mesmos moldes de meus antecessores”, disse Pacheco.