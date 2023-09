Marcos Dias assume a Secretaria de Integração Metropolitana do Rio

Marcos Dias e Renato Guia estão alinhados com a visão do prefeito Eduardo Paes

A convite do prefeito Eduardo Paes, o presidente do Podemos, Marcos Dias, assumiu o comando da Secretaria de Integração Metropolitana (SEIM). Com um firme compromisso com a transparência e a melhoria da gestão pública, o novo secretário está determinado a promover mudanças significativas em todos os aspectos da pasta.

Todas as etapas de transição foram concluídas, priorizando o melhor interesse tanto para a cidade do Rio de Janeiro quanto para a Região Metropolitana.

Marcos Dias expressou sua gratidão ao prefeito Eduardo Paes pela oportunidade de enfrentar este novo desafio em sua carreira pública e reforçou seu compromisso em dar continuidade e expandir as ações já iniciadas.

“Agradeço ao prefeito Eduardo Paes pela oportunidade de mais este desafio em minha vida pública. É um prazer receber essa secretaria, e vamos envidar esforços para prosseguir e ampliar ainda mais as ações já iniciadas”, afirmou o novo secretário Marcos Dias.

A Secretaria de Integração Metropolitana (SEIM) tem como objetivos principais:

1. Compartilhar boas práticas de gestão pública da cidade do Rio de Janeiro com outros municípios da Região Metropolitana e interior do estado, além de identificar e valorizar experiências exitosas promovidas por outras prefeituras.

2. Promover, divulgar e incentivar a discussão de temas de interesse metropolitano através de seminários, simpósios, fóruns e atividades similares.

3. Auxiliar na promoção de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento regional, contribuindo assim para a melhoria da qualidade de vida na metrópole.

A SEIM também apresenta o programa “Integra Rio,” que tem como objetivo fomentar a união e colaboração entre os cidadãos cariocas e fluminenses por meio de projetos sociais e parcerias com entidades privadas.

De acordo com o secretário Marcos Dias, toda a equipe está alinhada com a visão do prefeito Eduardo Paes. O jovem Renato Guia, nascido e criado no Complexo do Chapadão, assume a chefia de gabinete, e na Gestão de Informação e Inteligência de Dados, o CPD Leonardo Romão contribuirá com sua expertise.

“Para mim, esta é uma forma de integração entre todo o grupo. Estamos unidos em nossa missão de tornar o Rio de Janeiro e sua Região Metropolitana melhores para todos os seus habitantes,” finalizou o secretário Marcos Dias.