‘Maré de sonhos intranquilos’ chega ao Sesc Duque de Caxias

A galeria do Sesc Duque de Caxias recebe a partir do próximo sábado (22), a exposição “Maré de Sonhos Intranquilos”, contemplada no Edital de Cultura Sesc RJ Pulsar 2023/2024. A mostra é a primeira individual da artista Fava da Silva no Rio de Janeiro e reúne cerca de 16 pinturas produzidas entre os anos de 2021 e 2024. A curadoria é assinada por Emmanuele Russel e Renata Gesomino.

Fava constrói suas narrativas através da realidade vivenciada em seu dia a dia, perpassando por temáticas que refletem sobre a morte, o luto, a violência que atinge os territórios favelados e o cotidiano.

“Eu faço uma pintura baseada no que vivo, no entanto a fabulação recorre ao onírico, faço uso da linguagem do sonho para representar esses cenários“, avalia a artista.