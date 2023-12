Marido de influencer é preso por maus-tratos a animais

Os cães estavam sem água e alimentação, além de apresentarem sinais

Policiais civis da 24ª DP (Piedade) prenderam um homem em flagrante, nesta segunda-feira (4), pelo crime de maus-tratos contra cães e gatos. A prisão de João Vitor de Vasconcelos Gomes Peixoto, marido da influencer Gabriely Araújo, aconteceu no bairro da Piedade, Zona Norte do Rio. Os agentes foram apurar uma denúncia e, no local, constaram a existência de dois cachorros da raça pitbull em situação de total abandono.

De acordo com laudo da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais

(SMPDA), os bichos estavam sem água e alimentação, além de apresentarem sinais

de desnutrição e desidratação. João foi atuado em flagrante. Como se trata de

crime inafiançável, o acusado foi levado para um presídio em Benfica, também na

Zona Norte, onde vai aguardar a realização de uma audiência de custódia. O crime

de maus-tratos de cães e gatos em caso de condenação prevê pena que varia de

dois a cinco de prisão, multa e proibição da guarda de animais.

Gabriely não é investigada pelos fatos. Ela alegou não ter dinheiro para cuidar dos

animais mas, nas redes sociais, ostenta uma vida de luxo. A família mora em uma

casa e, de acordo com os fiscais, os cães ficavam em outra, sem mínimas

condições de vida.

Os dois cachorros foram apreendidos e levados por representantes da Secretária

Municipal de Proteção e Defesa dos Animais para a Fazenda Modelo, localizada na

Zona Oeste do Rio.