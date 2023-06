Marido de mulher baleada em blitz da PRF diz que policial ‘descarregou fuzil’

Alexandre Roberto Ribeiro Mello, de 32 anos, disse que os agentes da Polícia

Rodoviária Federal (PRF) que atiraram contra o seu carro durante uma abordagem

na Rodovia Washington Luiz, no último sábado (17), foram responsáveis pela morte

de sua esposa, Anne Caroline Nascimento Silva, 23. O corpo da jovem foi sepultado

na tarde desta segunda-feira (19) no Cemitério Memorial do Rio, em Cordovil, na Zona Norte do Rio, sob forte comoção e revolta.

Ele relatou que estava parando o carro e já tinha dado sinal com o pisca-alerta

após os agentes ordenarem e acabaram atingindo Anne antes mesmo que o carro

pudesse parar. Essa versão contradiz a do agente, que afirma que o motorista não parou.

“Foi um assassinato. Ele descarregou o fuzil todo no carro. Os furos estão lá, os

tiros estão todos no meu carro. (…) Foi execução”, disse Alexandre. “Minha esposa

faleceu, ela não volta mais. Eu quero justiça contra ele. Eu vou até o final para ele

ter a justiça merecida. Errou tem que pagar, matou tem que ser preso”, completou.

O agente Thiago da Silva de Sá chegou a ser preso no último domingo (18), mas foi

liberado após passar pela audiência de custódia na Justiça Federal. Ele afirma que

o carro não parou na abordagem e que fez oito disparos em direção aos pneus.

Alexandre e familiares de Anne negam.

Ligou o pisca-alerta

Ainda de acordo com o relato do marido da vítima, os agentes deram a ordem para

que ele parasse o carro, mas como ele estava no meio da pista central da BR-040,

ligou o alerta e dirigiu na direção de um ponto mais seguro para encostar o veículo.

Alexandre disse também que os agentes desceram do carro transtornados, quando

perceberam que tinham atingido a mulher que estava no banco do carona. “Eles

desceram e entraram em desespero, todos eles. Eles me culpando como se eu

tivesse apertado o gatilho. ‘a culpa é sua, a culpa é sua. Seu mer*’. Falando um

monte de coisas, me xingando”, relatou.

Pediu pra não morrer

De acordo com a versão de Alexandre, após perceberem a mulher baleada, os

agentes conduziram o carro dele para o hospital. No trajeto, o marido da enfermeira

contou que a mulher pediu para não morrer.

“Ela foi baleada e só falou: ‘Amor, tomei um tiro, tomei um tiro’. Eu desci e coloquei

a mão nela e senti o sangue. Ai eles mesmos levaram para o hospital. Eles tão

nervosos, conduziram meu carro para o hospital. Eles viram a besteira que

fizeram”. “No caminho do hospital ela ainda disse: ‘Amor, não quero morrer, não

quero morrer’, contou Alexandre.

Em uma nota divulgada na tarde do último [domingo (18), a PRF tinha falado em um “acompanhamento tático a um veículo suspeito em fuga”.