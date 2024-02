Marido é capturado suspeito de assassinar a companheira trans

Acusado teve a prisão temporária decretada pela Justiça. Crime aconteceu em

Itaguaí, na Baixada Fluminense

Evan França Ribeiro foi preso ontem (31) por agentes da Policiais da Delegacia de

Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que cumpriram um mandado de prisão temporária em aberto. Ele é suspeito do feminicídio de sua companheira, uma mulher trans que usava o nome social Rafaelyyy Costa. O crime ocorreu em 23 de janeiro deste ano, em Itaguaí, na Baixada Fluminense

A especializada informou que durante uma entrevista informal na residência onde o

crime ocorreu, Evan apresentou uma versão considerada desconexa pelos

investigadores sobre os acontecimentos que culminaram na morte de Rafaelyyy. Ele

afirmou que o casal havia se envolvido numa briga com um terceiro catador de

material reciclável e que teria sido ele o autor das facadas contra a mulher.

Segundo reportagem do jornal Extra, a investigação continuou e os agentes

descobriram vestígios de sangue no banheiro da residência e encontraram uma

faca no local. Com isso, os policiais passaram a desconfiar da versão de Evan e

acharam que ele mentiu em seu depoimento formal. Ele passou a ser tratado como

principal suspeito do crime.

Principal linha de investigação

O celular do acusado foi apreendido para ser periciado. A principal linha de

investigação é de que a vítima foi morta por seu companheiro após uma discussão

que ambos tiveram por causa de ciúmes. A polícia descobriu que o catador disse a

vizinhos que se mudaria esta semana para o Maranhão e pediu a prisão dele à

Justiça.

A DHBF colocou à disposição da população um número de WhatsApp para que

possam ser feitas denúncias anônimas que ajudem a localizar suspeitos de crimes:

(21) 99805-4394.