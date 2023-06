Marinha resgata o sexto sobrevivente de naufrágio de navio com oito pessoas

Marinha informou que vítima foi resgatada a cerca de 200 quilômetros da costa catarinense

SANTA CATARINA – A Marinha do Brasil confirmou no início da noite deste domingo (18) que foi encontrado, com vida, um dos três homens que ainda estavam

desaparecidos após o naufrágio do barco pesqueiro “BP Safadi Seif”, na noite da

última da sexta-feira (16) na costa de Santa Catarina. Outros cinco tripulantes já

haviam sido encontrados com vida na noite do último sábado (17).

Identificado como Deivid Luiz Monteiro Ferreira, o homem foi trazido em uma

aeronave Super Cougar, da Marinha do Brasil, para a base aérea de Florianópolis e

em seguida levado para o Hospital Celso Ramos pelo Serviço de Atendimento

Móvel de Urgência (SAMU).

“Conseguimos encontrar o náufrago preso a uma boia indicadora de local de pesca,

realizamos a aproximação descemos o cesto junto com os nossos mergulhadores e

fizemos o resgate do náufrago. Inicialmente estava em uma condição lúcida,

desidratado e há dois dias à deriva. Trouxemos para a base de Florianópolis, onde

havia uma base do Samu para recebê-lo e dar os primeiros socorros”, relatou o

capitão-tenente Paiva Aguiar, piloto do 2º Esquadrão de Helicópteros de Emprego

Geral.

Ainda segundo a Marinha, ele apresentava quadro grave de hipotermia e estava a

cerca de 200 quilômetros da costa. O primeiro atendimento médico em terra foi feito pela equipe do helicóptero Arcanjo, do Corpo de Bombeiros Militar de Santa

Catarina (CBM-SC).

As buscas seguem hoje (19). Ainda estão desaparecidos: Alisson da Silva Santos e

Diego Silva de Brito. Segundo Luiz Carlos Messias da Silva, um dos tripulantes

resgatados na noite de sábado, os três homens que seguiam desaparecidos após o

naufrágio saltaram da embarcação antes do resto da tripulação.

As buscas pelos tripulantes desaparecidos se concentram na área onde as cinco

vítimas foram encontradas na noite de sábado (17), a cerca de 160 km da costa

catarinense.

Ainda de acordo com Luiz Carlos, a embarcação inundou após uma onda forte. “A

gente estava trabalhando, tudo tranquilo, e depois veio a vaga de mar muito

violenta”.

“Não foi fácil pra gente. O mar estava muito grosso, as ondas muito fortes. E nós,

naquela balsinha. Mas, graças a Deus, conseguimos escapar”, relatou.

A embarcação pesqueira naufragou no mar com a última comunicação feita cerca

de 40 quilômetros da costa da cidade de Garopaba, no litoral Sul catarinense.