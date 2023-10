Deputado Mario Frias é condenado a pagar R$ 30 mil a Marcelo Adnet

O deputado federal Mario Frias (PL-RJ) foi condenado pela Justiça do

Rio por danos morais ao humorista Marcelo Adnet

indenizar em R$ 30 mil, por danos morais, o humorista Marcelo Adnet. O humorista moveu a ação após Frias reagir com xingamentos a um vídeo em que tinha a sua atuação como secretário de Cultura do governo Bolsonaro parodiada, informa Guilherme Amado, do Metrópoles.

Ele usou o Twitter para chamar Adnet de “garoto frouxo e sem futuro”, “criatura

imunda”, “crápula”, “palhaço decadente” e “idiota egoísta”. O deputado alegou que

se sentiu ofendido com a paródia e que as postagens estavam protegidas pelo

direito à liberdade de expressão.

Em sua decisão, o juiz Marco Antonio Novaes de Abreu considerou que a

publicação teve “o único objetivo de desmerecer o autor (Adnet) como pessoa e

profissional” e que Frias deveria ter respeitado o decoro do cargo que ocupava no

governo federal. Adnet havia pedido indenização de R$ 10 mil, mas o magistrado

triplicou o valor devido ao alcance que a postagem de Frias teve na época. O

deputado também foi condenado a pagar R$ 3 mil em honorários advocatícios.