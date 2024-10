Marotto é eleito prefeito de Mesquita e se consolida como o novo líder do município

Marotto (PL) foi eleito prefeito de Mesquita com uma vitória expressiva. Com 100% das urnas apuradas, ele somou 75,49% dos votos válidos, deixando seu principal adversário, o ex-prefeito Gelsinho Guerreiro (Republicanos), com 18,78%. O resultado consolidou Marotto como o novo líder do município.

Marotto contou com o apoio do atual prefeito de Mesquita, Jorge Miranda, cuja gestão foi vista como um fator decisivo na campanha eleitoral. O respaldo de Miranda fortaleceu a candidatura de Marotto e contribuiu para sua vitória sobre Gelsinho, que já havia sido prefeito da cidade.

A eleição de Marotto representa uma continuidade das políticas atuais, dada a aliança com o prefeito em exercício. Sua proposta de campanha se concentrou em manter o desenvolvimento em áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura, pilares da gestão de Jorge Miranda.