Matemático de Belford Roxo vence prêmio ‘Professor Empreendedor’

Recebido com festa em escola de Belford Roxo, João Carlos foi destaque na categoria Educação Fundamental nos anos finais com o projeto REcoin

Vencedor do prêmio “Professor Empreendedor”, iniciativa da Bett Brasil, Instituto Significare e do Sebrae, o professor de matemática João Carlos Braga foi recebido aos gritos de “É campeão” por alunos, professores e demais funcionários da Escola Municipal José Pinto Teixeira, no bairro Recantus, em Belford Roxo. Ele conquistou o primeiro lugar na categoria Ensino Fundamental (anos finais) com projeto “REcoin: o dinheiro que vem do lixo”.

Em todo o Brasil foram 625 trabalhos, sendo 179 do Rio de Janeiro. O único escolhido para representar o Estado é o de Belford Roxo. No município, a iniciativa do Recoin já recolheu, desde 2021, mais de uma tonelada de produtos recicláveis que iam parar em rios, valões e bueiros.

O Professor Transformador 2023 premiou os profissionais da educação que tem o empreendedorismo como ferramenta de transformação de seus alunos e da sociedade. Em todo o Brasil foram inscritos 2.897 projetos em sete categorias.

João Carlos lembrou que sua trajetória começou em Brejo do Cruz, cidade de 14 mil habitantes do interior da Paraíba e que fica a 420 km de distância da capital João Pessoa. A vontade de voar de avião o fez buscar outros ares.

“Através do projeto Brasil Alfabetizado fui para Minas Gerais e hoje estou aqui, sendo premiado e realizando um sonho. Obrigado a todos que colaboraram nessa caminhada”, finalizou, destacando a participação da comunidade escolar na execução do projeto.

Educação financeira e consciência ambiental

O REcoin junta educação financeira com consciência ambiental. Os alunos recolhem materiais recicláveis que são vendidos a um parceiro do projeto. O dinheiro arrecadado é investido em produtos para a lojinha que fica dentro da escola. Entre os produtos que podem ser comprados no mercadinho estão: caneta colorida (10

Recoins); kit escolar (120 Recoins); boneca sereia (120 Recoins); apontador (2 Recoins) e batom (15 Recoins).

A diretora Claudia Sueli destacou a dedicação do professor João Carlos, que trabalhou firme para elaborar o projeto REcoin: o dinheiro que vem do lixo. “O prêmio foi merecido, pois o João é um professor dedicado”, resumiu.

Aluna fez torcida

Aluna do professor João e cursando o 7º ano, Aysha Yasmin, 13 anos, enfatizou que torceu muito pela vitória do professor. “Gostei muito, pois ele fez o projeto e realizou o seu sonho”, destacou Aysha, frisou que juntou Recoins para comprar borracha e lápis, entre outros itens.

“Ele é um ótimo professor. Fico muito feliz com a vitória dele. Com os REcoins já comprei diversas coisas como borracha, esmalte e maquiagem”, completou

Tayla Silva, 11, aluna do 6º ano.