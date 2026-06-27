Medicamentos para câncer roubados são recuperados após troca de tiros na Av. Brasil

Antes dos agentes recuperarem a carga, houve uma perseguição com troca de tiros na Avenida Brasil, na altura de Barros Filho

Agentes da Polícia Civil do RJ recuperaram, na manhã da última quinta-feira (25), uma carga de medicamentos para câncer roubada de uma clínica na Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Antes, houve uma perseguição com troca de tiros na Avenida Brasil, na altura de Barros Filho.

Segundo a corporação, agentes da 18ª DP (Praça da Bandeira) localizaram o veículo usado pelos criminosos logo após o roubo e iniciaram uma perseguição. Durante a ação, houve troca de tiros na Avenida Brasil.

De acordo com a polícia, há a possibilidade de que integrantes da quadrilha tenham sido feridos durante a troca de tiros, mas todos conseguiram fugir a pé em direção à comunidade Proença Rosa.

Alto valor

No veículo, os policiais recuperaram a carga de medicamentos oncológicos roubada da clínica. Segundo a Polícia Civil, os remédios têm alto valor. Outros materiais também foram apreendidos.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o veículo utilizado pelos criminosos era roubado. O automóvel foi encaminhado para perícia, que deve ajudar na identificação dos envolvidos no crime.