Megaoperação Ordo já tem 45 presos e 22 toneladas de material de barricada removidas

Forças de segurança do Governo do Estado atuam em conjunto com

concessionárias para regularizar serviços públicos

No terceiro dia (17) da Ação Estruturada Ordo, subiu para 45 o número de prisões

realizadas pelas forças de segurança do Governo do Estado, que atuam em seis

bairros da Zona Oeste do Rio. Desse total, 38 foram presos em flagrante e sete em

cumprimento de mandado de prisão.

Além disso, seis adolescentes infratores foram apreendidos. Boa parte das prisões

foi relacionada a crimes contra o patrimônio, como furtos de energia e água, que

produzem receita para o fortalecimento financeiro das organizações criminosas e o

domínio territorial. Os agentes retiraram 22 toneladas de material usado na

construção de barricadas nas comunidades.

Entre as prisões registradas está a de um homem por tráfico de drogas e corrupção

de menores; além de dois menores que foram apreendidos por fato análogo ao

crime de tráfico, na Muzema. A ação foi coordenada por agentes da Delegacia de

Roubos e Furtos de Cargas (DRFC). Os suspeitos foram flagrados numa boca de

fumo, comercializando tubos de cocaína e frascos de loló e lança-perfume.

Também portavam rádio transmissor e quatro aparelhos celulares. Um dos menores

tinha mandado de busca e apreensão em aberto por crime de roubo.

Preso por estupro

Um foragido da Justiça, acusado de estupro de uma menor, foi preso pelos policiais

do Segurança Presente do Recreio. A prisão ocorreu na Praça Tim Maia, Recreio

dos Bandeirantes. Quando os agentes abordaram o suspeito e consultaram o

sistema para verificar registros criminais, constataram que havia mandado de

prisão contra ele.

O homem era procurado, desde 2020, pelo crime praticado contra uma menina de

nove anos. Ele também possui registros por lesão corporal, após agredir um padre

de uma igreja católica no Recreio, e além de roubo.

Policiais penais da Divisão de Recapturas na Cidade de Deus prenderam Jefferson

Moreira Ferreira, contra quem havia mandado de prisão expedido, desde 2020,

pelo crime de roubo. Ele foi conduzido à delegacia.

Decon inutiliza alimentos vencidos

Quatro pessoas foram presas em ações de fiscalização do comércio local. Agentes

da Delegacia do Consumidor (DECON) fecharam um açougue e um mercado que

comercializavam, ao todo, mais de uma tonelada de alimentos com validade

vencida foi inutilizada.

Na Cidade de Deus, os agentes encontraram linguiça com prazo de validade até agosto de 2023. O açougue também comercializava 72kg de peixe com prazo ultrapassado. Duas pessoas foram presas em flagrante por crime contra as relações de consumo. Já na Gardênia Azul, os agentes fecharam um mercado que tinha 100kg de produtos vencidos, entre pizzas, laticínios e outros. Duas pessoas foram presas.