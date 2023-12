Menina africana de 8 anos é assassinada no RJ; pai é preso em flagrante

Uma menina africana foi assassinada na noite da última segunda-feira (11) em

Niterói, na Região Metropolitana do Rio. O crime aconteceu no bairro São Lourenço. O pai da criança é suspeito do crime. Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI).

A Polícia Militar informou que equipes do 12º BPM (Niterói) foram acionadas para a Rua Bispo João da Mata, no bairro São Lourenço, para verificar um caso de

espancamento contra a criança. Numa casa na via, os agentes encontraram uma

equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atestou a morte

de Oulatth Alyssah Rodrigues Damala, de 8 anos.

O delegado-titular da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí,

Willians Pena, responsável pela investigação, afirmou que o crime é um caso de

tortura. A criança foi espancada e encontrada morta em casa. O pai dela, Ilias

Olachegoun Adeniyi Adjafo, de 30 anos, foi preso em flagrante.

Segundo o delegado, o laudo do médico legista aponta que Alyssah tem “sinais de

lesões antigas”, o que indicaria que ela vinha sendo agredida pelo pai há tempos.

“Ele claramente agrediu a filha diversas vezes. Dez anos trabalhando com homicídio

e nunca tinha visto essa quantidade de lesões. Lesões espalhadas por todo o corpo

dela. A gente pode afirmar que não são lesões decorrentes só de ontem. Tinham

lesões de idades diferentes. Não é correção, não é lesão, é tortura mesmo”, afirmou

Batista.

Ilias Damala permaneceu calado desde que foi preso em flagrante. Testemunhas

contaram, em depoimento, que ele chegou a negar que havia espancado a filha e

alegou que teria batido porque ela teria furtado um objeto de um colega na escola.