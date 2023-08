Menina de 5 anos e adolescente de 17 anos morrem em ação da polícia

Uma menina e um adolescente morreram baleados na manhã de deste sábado (12) na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Moradores acusam PMs pelas duas mortes. Já a Polícia Militar afirma que o jovem atirou contra agentes e diz não saber como a garota morreu.

Em protesto, moradores do Morro do Dendê queimaram pneus e fizeram barricadas

numa das entradas da comunidade. Três ônibus também foram incendiados na

região, que segue com clima tenso. A PM afirma que o adolescente estava com uma

arma e houve confronto.

O episódio começou com a tentativa de abordagem a dois homens em uma moto na

saída de um baile funk no Morro do Dendê. Após a morte a tiros de um dos

ocupantes, houve protesto, durante o qual a criança, que não estava no ato, foi

baleada.

Testemunhas e PM têm versões distintas para o que se sucedeu. Os mortos são:

Wendel Eduardo, de 17 anos, na garupa de uma moto, na Avenida Paranapuã, por

volta das 7h30; Eloá Passos, de 5 anos, dentro de casa, no Morro do Dendê, cerca

de uma hora depois.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 17º BPM (Ilha) teve atenção voltada

para dois homens em uma motocicleta, na Rua Paranapuã, na Ilha do Governador,

onde o ocupante de carona (que seria Wendel) portava uma pistola. Após uma

tentativa de abordagem, um dos suspeitos disparou contra a equipe, e houve revide.

O suspeito foi ferido e socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal

Evandro Freire, aonde chegou morto. A corporação informou ainda que o homem

que conduzia a motocicleta, e não teve a identidade divulgada, foi conduzido à 37ª

DP a fim de prestar esclarecimentos.

O comando do 17º BPM foi informado sobre uma criança baleada no interior da

comunidade do Dendê e que foi socorrida por familiares. A vítima teria sido atingida no interior de sua residência. Não havia operação policial no interior da comunidade.

O outro lado da versão

O tio de Wendel afirmou, com base no que ouviu de pessoas que estavam perto,

que o sobrinho levantou os braços e se rendeu, mesmo assim, foi baleado. Ele

também disse que nunca teve notícias de que Wendel tivesse envolvimento no

crime.

Depois dessa morte, moradores de uma localidade do Dendê conhecida como Cova

da Onça começaram uma manifestação, que segundo testemunhas, foi reprimida a

tiros por policiais militares. Um desses disparos PM atingiu, segundo a família, a

menina Eloá, que estava no quarto. Ela chegou sem vida ao hospital.

Pela sábado, os pais da menina Ana Claudia e Gilgres dos Santos da Silva, foram

à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prestar depoimento. Prima de Ana

Claudia, Indiane Passos, 25, lamentou a tragédia em sua família.

“A mãe está no chão. Ela e o pai mal conseguem falar, só chorar. Estão

inconformados com essa injustiça que sofreram. A gente tenta proteger nossos filhos mas não conseguimos nem dentro da nossa própria casa”, lamentou a jovem, que tem uma filha da mesma idade de Eloah.

A família da menina afirma que o disparo que a atingiu, que estilhaçou também a

parte de baixo da janela do segundo andar de sua casa, veio de baixo para cima.

Comando é afastado

O comandante do 17º BPM (Ilha do Governador) foi afastado do cargo, por

determinação da Secretaria de Estado de Polícia Militar. O anúncio foi feito na tarde

de ontem, horas depois da ação da PM, no Morro do Dendê, na Ilha do Governador.

A Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que o comandante do 17° BPM

(Ilha do Governador) foi afastado da administração da unidade a fim de dar uma

maior lisura e transparência à averiguação dos fatos referentes às ações ocorridas

na manhã deste sábado.