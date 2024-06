Menina de 5 anos é baleada e suspeitos morrem em troca de tiros no Centro do Rio

Uma menina de 5 anos foi baleada nas costas no começo da manhã desta segunda-feira (17)

no Morro da Mineira, no Catumbi, durante uma troca de tiros entre criminosos. Testemunhas disseram que a criança era arrumada para ir para a escola quando foi baleada.

A menina foi socorrida por familiares para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o estado de saúde da menina é estável.

Ainda de acordo com as testemunhas, no momento que a menina foi atingida, criminosos

trocavam tiros durante uma disputa territorial. A Polícia Militar informou que dois criminosos foram baleados e acabaram morrendo.

A corporação disse que reforçou o patrulhamento na região. O caso foi registrado na 4ª DP (Praça da República).