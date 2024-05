Menina de 7 anos faz desenho sobre estupro sofrido por ela; pai é o suspeito, diz polícia

Ilustração foi feita pela menina na delegacia/Divulgação / Polícia Civil

O caso de estupro de vulnerável contra a menina de 7 anos aconteceu em Barra do

Piraí, no Sul Fluminense. A Polícia Civil informou que o principal suspeito é o pai da

criança. O crime aconteceu no último sábado (18), na casa da família, no distrito de

Dorândia, mas só foi relatado pela vítima na segunda-feira (20) na escola.

Segundo informações, os primeiros indícios do crime foram revelados quando a

diretora da unidade chamou a mãe da aluna para falar que ela estava suja de

sangue.

A menina foi levada para a 88ª Delegacia de Polícia, onde fez um desenho que

ilustrava o crime. Na imagem, ela pintou o pai a pegando pelo braço. Em seguida, a

teria colocado na cama e deitado sobre ela. A ilustração mostra, ainda, que a irmã

da criança tomava banho no momento do crime.

A mãe disse em depoimento que o homem estava sozinho com as duas filhas, pois

ela havia saído para ir ao médico. E que está separada dele, embora ainda morem

na mesma casa. Ela ressaltou que não reparou nada de diferente no

comportamento da filha.

Exame comprova estupro

No mesmo dia em que o estupro foi registrado na delegacia, a vítima foi levada para

o Instituto Médico Legal (IML) e realizou um exame de corpo de delito.

Segundo a Polícia Civil, o laudo pericial apontou pequenas manchas vermelhas,

acompanhadas de uma secreção, no hímen e comprovou que houve ato libidinoso.

“(A secreção) servirá para pesquisa de espermatozoides e futuro exame de DNA, a

fim de provar se o pai foi ou não o abusador”, disse o delegado titular da delegacia

de Barra do Piraí, Antônio Furtado.

Diante da denúncia, a mulher solicitou à polícia para que fosse pedido à Justiça uma

medida protetiva para a filha. A ordem, caso seja expedida, determina que o pai

deixe de ter qualquer tipo de contato com a menina.

O homem não foi preso porque o estupro foi relatado dois dias depois do

acontecido. Assim, não se configurou como flagrante.