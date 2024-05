Menina encontrada morta em lixeira levou 35 facadas, diz Polícia Civil

A menina Sophia Ângelo Veloso da Silva, de 11 anos, foi assassinada com extrema crueldade. Ela levou, pelo menos, 35 facadas: na nuca, no peito, nas pernas e nas costas. A informação foi confirmada pelo titular da 37ª DP (Ilha do Governador), delegado Felipe Santoro.

O pedreiro Edilson Amorim dos Santos Filho, de 47 anos, preso pela morte de Sophia confessou o crime. Ele foi preso em flagrante por estupro de vulnerável, homicídio e ocultação de cadáver.

O corpo da vítima foi encontrado em uma caçamba de lixo na Ilha do Governador na última terça-feira (28). Edilson é irmão da ex-madrasta de Sophia.

“Ele demonstrou extrema crueldade e agressividade ao desferir , aproximadamente, 35 golpes de facas contra a criança. Após o crime, ele planejou como ocultaria o corpo e decidiu dispensá-lo em uma caçamba de lixo para garantir sua impunidade pelos crimes, já que o lixo daquela caçamba seria triturado na usina do Caju e seria muito difícil a localização do corpo”, disse o delegado.

Os parentes de Sophia, que havia desaparecido na última segunda-feira (27), estiveram ontem (29) no Instituto Médico Legal (IML) do Centro do Rio para cuidar da liberação do corpo.

“Tá dolorido, estou destruído. Ele não merecia estar aqui pelo que ele fez com a minha filha. Ele não merece perdão. Todo mundo amava a minha filha. Ele arrancou uma parte de mim. É um buraco que ficou no meu peito que vai demorar para ser tampado, se é que será tampado”, afirmou Paulo Sérgio da Silva, pai da menina.

No final da tarde desta terça, sob protestos e xingamentos, o assassino deixou a 37ª DP em um veículo blindado. Revoltados, moradores tentaram linchá-lo. Ele fopi levado para a Polinter, na Cidade da Polícia.