Menina morta a marteladas pelo pai é enterrada sob forte emoção

O corpo de Luiza Fernanda da Silva Miranda, de 5 anos, foi sepultado neste domingo (24), no Cemitério Murundu, também conhecido como Cemitério de Realengo, em Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio. A menina foi morta a marteladas e teve o corpo queimado pelo próprio pai na noite da última sexta-feira (22).

Muito abalada, a mãe da menina acompanhou o velório, mas passou mal e não

conseguiu estar presente no momento do sepultamento. “A gente já esperava que

ela fosse passar mal, devido a não estar conseguindo se alimentar direito, fizemos

o possível por ela. Estamos tão indignados quanto ela (a mãe), mas ela está muito

abalada com tudo isso”, disse Daiane de Albuquerque, prima da vítima.

Além de Luiza, a prima Ana Beatriz da Silva Albuquerque, de 4, também morreu no

ataque. O enterro da criança também foi realizado na tarde deste domingo, no

Cemitério de Campo Grande, na Zona Oeste.

De acordo com Alexander Gomes, primo das mães das meninas, Davi mostrou ser

uma pessoa agressiva, mas os familiares não acreditavam que ele seria capaz de

tirar a vida da própria filha e da sobrinha.

“O Davi já havia mostrado para a gente que ele era capaz de ser uma pessoa

agressiva, de cometer algum tipo de atitude agressiva, mas não chegar a matar

alguém, muito menos a própria filha. Ele já havia invadido a casa da minha avó,

inclusive procurando a mulher, quando ela se separou dele, junto com o filho”,

afirmou.

Alexander ainda revelou que Davi também é pai de um menino de 18 anos, que o

ajudava em ataques que realizou contra a mãe de Luiza, como o episódio em que

invadiu uma residência em busca da mulher.

“Ele tem um filho de 18 anos e participou de muita coisa com ele, inclusive dessa

invasão da casa da minha avó. Quase matou meus avós com pedradas procurando

pela mulher quando houve a separação”, disse.

Lutando pela vida

Natasha Maria Silva Gonçalves de Albuquerque, mãe de Ana Beatriz e tia de Luiza,

que foi torturada e queimada pelo ex-cunhado, segue internada no Hospital

Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, e seu quadro de saúde é considerado

grave.

O crime

Na noite de sexta (22), Natasha levou a filha e a sobrinha até Senador Camará, na

Zona Oeste, para que Luiza pudesse passar o dia com o pai. Ao chegar ao local,

Davi Souza Miranda amarrou Natasha e a torturou. Depois, deu marteladas nas

duas meninas. Por fim, ele ateou fogo na casa e fugiu em um carro.

A mulher conseguiu se soltar e levou as crianças até o portão, quando foi socorrida

por vizinhos, que acionaram a Polícia Militar. Luiza e Natasha foram encaminhadas

ao Hospital Albert Schweitzer, em Realengo. No entanto, a menina morreu ao dar

entrada na unidade. Já Ana Beatriz foi levada para uma Unidade de Pronto

Atendimento (UPA), onde já chegou sem vida.

De acordo com a Polícia Civil, Davi dirigiu do local do crime até cair com o carro na

linha férrea na altura da Mangueira, na Zona Norte da cidade. Moradores da região

foram ao local do acidente e viram um celular tocando no meio do mato. Uma

pessoa que atendeu foi informada de que Davi havia acabado de matar duas

crianças e então a polícia foi acionada. Davi fugiu a pé do local do acidente e foi

capturado por policiais do Segurança Presente na Rua Conde de Bonfim, em frente

ao Tijuca Tênis Clube, na Zona Norte.Davi foi levado para a Delegacia de

Homicídios da Capital (DHC), responsável pelas investigações.