Meninas dos CRAS de Belford Roxo ganham festa de 15 anos

O que parecia impossível, por causa da falta de recurso financeiro, aconteceu para todas através do III Baile de Debutantes

Quinze meninas nascidas em 2008, filhas de famílias beneficiárias dos Centros de Assistência Social (CRAS) da Prefeitura de Belford Roxo, não imaginavam que o sonho em debutar numa festa de 15 anos pudesse se tornar realidade. Mas o que parecia impossível, por causa da falta de recurso financeiro, aconteceu para todas através do III Baile de Debutantes do município. Elas ganharam uma festa com todo requinte, realizada em um sítio.

Oferecido e organizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania, da Mulher e do Combate à Fome (Semascmcf), o evento teve cerimonial, bolo, docinhos, buffet completo, pista de dança, valsa, telão e vídeo do ensaio fotográfico, produzido na praia da Urca, na Zona Sul do Rio. O prefeito Wagner Carneiro, o Waguinho, acompanhado da primeira-dama, ministra do Turismo e deputada federal, Daniela Carneiro, participou da festa.

A dona de casa Simone Anselmo, 49, e seu marido, o pedreiro desempregado Nilton Luiz da Silva Costa, 58, pais da jovem Pamela, não conseguiram esconder a emoção. “Nossa filha sabia que esse sonho, em ter uma festa de 15 anos, não poderia ser realizado. Nós não teríamos condições. Essa oportunidade surgiu como um presente de Deus. Estamos felizes demais. Agradecemos ao prefeito Waguinho, à sua esposa Daniela e à secretária de Assistência Social, Tati Ervite, pelo momento inesquecível. Tudo perfeito e muito lindo”, disse Simone ao lado do marido Nilton. “Eu dancei a valsa com a minha irmã”, festejou Alessander, também filho do casal.

Pool Party

Após o cerimonial, foi a vez da pool festa (festa na piscina). As meninas e seus familiares se divertiram na piscina. Logo após, todos participaram de um almoço. No cardápio, churrasco completo, acompanhado de molho à campanha, salpicão, salada de maionese, farofa e variedade de saladas. Sucos e refrigerantes foram servidos. Bolo e docinhos foram à sobremesa.

Secretários municipais e vereadores, dentre outras autoridades, participaram do evento.

Anel com inicial do nome

Todas as meninas usaram vestido de baile na cor púrpura, ganharam maquiagem e penteados. No salão de festas do sítio, elas dançaram valsa com os pais. Depois da valsa, a cerimônia do anel emocionou. O jovem secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, foi quem colocou a joia em cada aniversariante. “Muito gratificante ter participado dessa festa”, disse ele.

A secretária de Assistência Social, Tati Ervite, e a ministra Daniela dançaram com as meninas, que ganharam Kits de praia contendo bolsa, maiô, short, chinelo e chaveiro com a inicial do nome. “Sei bem o quanto isso significa para essas meninas. Felicidade me define. Parabéns à Tati e toda a sua equipe pelo sucesso”, disse a ministra, idealizadora do projeto Baile de Debutantes, quando esteve à frente da Semascmcf, em 2019. Tati Ervite assegurou que o evento é um resgate à cidadania. “Agradeço muito ao prefeito Waguinho e à ministra Daniela que prezam pela dignidade da população. Eu sigo os passos desse governo sólido, que idealiza e realiza o amor”, afirmou.