Menino baleado na cabeça em troca de tiros entre bandidos tem estado de saúde estável

Luiz Davi estava a caminho da escola quando foi baleado

O estudante Luiz Davi Freire da Costa, de 12 anos, baleado na cabeça, na manhã da última segunda-feira (15), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, quando ia para a escola, foi submetido a uma cirurgia e, segundo a família, deve receber alta médica em breve.

Pai do menino, Otávio Carlos da Costa Velho Júnior afirmou que “está tudo bem com ele” e destacou que “a cirurgia foi um sucesso”. A direção do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) informou que o quadro clínico do paciente é estável.

Luiz Davi estava a caminho do Colégio Municipal Irene Barbosa Ornelas, no Jardim Catarina, quando foi baleado. Ele estava indo para a escola com a irmã de 7 anos e uma coleguinha da menina da mesma idade, quando começou o tiroteio.

A assessoria da PM informou que policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) estavam em patrulhamento pelo bairro quando foram atacados a tiros por criminosos. Segundo os policiais que estavam na ocorrência, a equipe se abrigou e não revidou.

Segundo o aplicativo Fogo Cruzado, só este ano 76 pessoas foram baleadas no Rio de Janeiro. Dessas, 24 morreram e 52 ficaram feridas. Ao todo, 9 adolescentes morreram atingidos por disparos no estado e 13 ficaram feridos desde o início do ano.