Menino com doença rara tem alta hospitalar e retorna para casa em comboio da PRF

Depois de 23 dias internado, 16 dos quais em coma, Guilherme Gandra Moura, de

8 anos, recebeu alta médica de um hospital particular da Zona Oeste, no início da

tarde desta terça-feira (27).

O menino emocionou o Brasil após acordar do coma e reencontrar a mãe. Ele tem

epidermólise bolhosa desde o nascimento.

Apaixonado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), Gui, como é carinhosamente

chamado, ganhou presentes de agentes da corporação antes de deixar o hospital.

À tarde, os policias levaram o menino em comboio até sua casa, em Itaguaí, na

Baixada Fluminense. “Estou feliz porque hoje eu estou indo embora. Meu coração

está acelerado”, disse Gui ao g1.

“Na semana passada recebemos o contato do pai do Gui e começamos a conversar

e combinamos de fazer uma visita. Soubemos que ele teria alta hoje e a PRF veio

fazer uma escolta de honra. Nós vamos acompanhá-lo da saída do hospital até a

residência dele. É um momento importante e estamos aqui juntos, para acompanhar e é gratificante”, explicou agente da PRF José Hélio Macedo.

No fim de semana, o menino também recebeu visitas especiais de jogadores do

Vasco, seu time de coração, e também ganhou uma camisa do time das mãos do

filho do ídolo Roberto Dinamite.

Epidermólise bolhosa

O menino foi internado para cuidar de uma doença autoimune. A família da criança

foi à unidade médica, pela 23ª vez, para tratar de um resfriado, que evoluiu para

pneumonia.

Com epidermólise bolhosa desde o nascimento, o cuidado com Guilherme é

redobrado, uma vez que a doença, que não tem cura e não é transmissível,

provoca graves ferimentos na pele.

As imagens de Gui viralizaram, depois que a mãe, a nutricionista Tayane Granda

Orrinco, saiu do hospital para ir rapidamente em casa. Nesse intervalo de tempo, o

menino despertou do coma e só perguntava pela mãe.

O pai de Gui ligou para avisar, e a mãe voltou correndo para o hospital. Ele gravou

o momento em que o filho reencontra a mãe após o coma. Foi emocionante!