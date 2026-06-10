Menino de 11 anos é internado em estado grave por suspeita de bolo envenenado na Baixada Fluminense

Arthur de Melo da Silva passou mal após comer o bolo

Familiares de Arthur de Melo da Silva, de 11 anos, estão apreensivos com o estado de saúde do menino, que permanece internado em estado grave. O pai de Arthur relatou que o filho passou mal após comer um bolo supostamente envenenado no bairro Vila São João, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

“Ele chegou muito assustado em casa às 6h23, conforme mostram as imagens da câmera que fica em frente à minha residência. Como tínhamos o hábito de verificar a mochila dele, encontramos um bolo de chocolate”, contou Ademir de Melo.

“A avó materna estava fazendo aniversário. Minha esposa perguntou de quem era o bolo e ele respondeu: ‘Tia, foi a minha mãe que colocou na minha mochila’. Eu estava passando mal naquele fim de semana e não comi. Meu filho, que gosta muito de comer, acabou ingerindo o bolo. Minha esposa então disse: ‘Tudo bem, pode comer o bolo’.”

O homem também relatou que, após ingerir o alimento, o filho foi dormir muito mais cedo do que de costume. Por volta das 23h, ele foi acordado pela esposa, que percebeu que a criança estava passando mal.

Justiça

“Eu quero justiça e uma investigação. Já se passaram oito dias. É preciso ouvir todos os envolvidos. Meu filho está aqui em estado gravíssimo.”

Familiares também usaram as redes sociais para pedir ajuda na divulgação do caso e cobrar uma apuração das autoridades para esclarecer o que de fato aconteceu com Arthur, na Baixada Fluminense.