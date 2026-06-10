Menino de 11 anos segue em estado grave após suspeita de envenenamento por bolo na Baixada Fluminense 

Imagens de uma câmera de segurança mostram Arthur chegando em casa às 18h23

O menino Arthur de Melo da Silva, de 11 anos, continua internado em estado grave e intubado no Hospital Estadual Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu. Ele deu entrada na unidade no último dia 1º, após passar mal logo depois de ingerir um pedaço de bolo de procedência desconhecida. O caso ocorreu em São João de Meriti, também na Baixada Fluminense, e está sob investigação da 64ª DP.

Arthur, que reside com o pai, Ademir Mello, havia passado o fim de semana com a mãe, Lidiane da Silva. Câmeras de segurança registraram o momento em que o menino chegou da escola na segunda-feira. Ao retornar para a casa do pai, a criança consumiu o doce que carregava na mochila, dormiu e, pouco tempo depois, acordou vomitando. No hospital, os médicos levantaram a suspeita de envenenamento por chumbinho, o que levou a mãe a clamar por justiça e pela identificação de quem forneceu o alimento ao filho.

Detalhe incomum

O pai do menino relatou um detalhe que considerou incomum: ao checar a mochila de Arthur, sua esposa encontrou as roupas do fim de semana perfeitamente dobradas sobre o pedaço de bolo. Segundo Ademir, nem o filho nem a mãe do garoto têm o hábito de dobrar as roupas dessa forma, o que aumentou as suspeitas da família sobre a interferência de terceiros.

A Polícia Civil informou que já está ouvindo testemunhas e aguarda os resultados dos exames médicos e toxicológicos para confirmar o envenenamento e identificar a substância. Os pais de Arthur devem prestar depoimento formal nos próximos dias.