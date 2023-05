Menino de 12 anos é baleado na cabeça em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio

Luiz Davi estava a caminho da escola quando foi atingido

Luiz Davi, de 12 anos, foi baleado na cabeça, na manhã desta segunda-feira (15), no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Ele estava a caminho da escola com a irmã de 7 anos e uma coleguinha da menina da mesma idade, quando foi baleado durante um tiroteio.

Ao chegar ao hospital, o adolescente ainda conseguiu contar que, ao ouvir os disparos, empurrou a amiguinha a um lugar seguro e pôs a irmã nas costas para fugir. Depois de dar o relato, Luiz desmaiou. A polícia informou que havia confronto entre traficantes no local.

O menino foi socorrido pelo pai e por um vizinho e foi levado para o Centro de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), por volta das 8h50. A direção da unidade informou que ele vai passar por uma cirurgia, pois a bala ficou alojada na cabeça, quando a pressão do menino estabilizar.

A assessoria da PM informou que policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) estavam em patrulhamento pelo bairro quando foram atacados a tiros por criminosos. A equipe se abrigou e não revidou.

De acordo com o aplicativo Fogo Cruzado, só este ano 76 foram baleadas no Rio de Janeiro. Dessas, 24 morreram e 52 ficaram feridas. Ao todo, 9 adolescentes morreram atingidos por disparos no estado e 13 ficaram feridos desde o início do ano.