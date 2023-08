Menino de 3 anos é espancado até a morte na Zona Norte do Rio

Pamela Viana Cardoso, mãe da vítima, e a companheira dela, Lorranny

Beatriz Cosme, foram presas em flagrante

Criança deu entrada na UPA de Del Castilho com sinais de maus-tratos e

desacordado; mãe e companheira são presas

Um menino de 3 anos morreu após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento

(UPA) de Del Castilho, na Zona Norte do Rio, no último domingo (30). Ele estava

desmaiado e com sinais de maus-tratos. A mãe da criança, Pamela Viana Cardoso

de Sousa, e a companheira, Lorranny Beatriz Cosme, foram presas em flagrante.

A Polícia Militar informou que agentes do 3º BPM (Méier) foram acionados por uma médica da unidade após a profissional observar que o menino apresentava sinais de espancamento. Pamela e Lorranny levaram a criança à unidade, com a ajuda de uma vizinha. Mesmo após os procedimentos médicos, o pequeno, que apresentava diversos ferimentos pelo corpo, não resistiu.

Parada cardiorrespiratória

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a criança deu entrada na

unidade com sinais de maus-tratos e já em parada cardiorrespiratória. O órgão

disse, ainda, que a equipe médica tentou reverter o quadro, mas não teve sucesso.

O óbito foi constatado às 13h28.

Pamela e Lorranny vão responder por lesão corporal seguida de morte. Elas foram

levadas para a 21ª DP (Bonsucesso), onde o caso foi registrado. A Polícia Civil

informou que a investigação está em andamento para esclarecimento dos fatos.