Menino é atropelado e arrastado por carro em Porto Real, no Sul Fluminense

Um menino de 7 anos foi atropelado por um carro na tarde desta quinta-feira (16) em Porto Real, no Sul Fluminense.

A perícia da Guarda Civil Municipal informou que o veículo estava desengrenado e

sem o freio de mão puxado em uma ladeira da Avenida Salvador, no bairro Jardim

das Acácias.

Testemunhasa relatara que a criança estava com a avó a caminho da escola

quando foi arrastada pelo carro, que colidiu com outro que estava estacionado.

Para salvar a vida do menino, os moradores se mobilizaram para levantar o veículo

e retirar a criança, que foi levada por familiares para o Hospital Municipal São

Francisco de Assis.

Segundo o diretor do Hospital, Gleison Souza, ao chegar na unidade, o menino

apresentava dilacerações no couro cabeludo e no ombro, perda de tecido e

exposição óssea. Estava consciente, conversando e respirando ar ambiente, sem

precisar da ajuda de aparelhos.

Após o atendimento na unidade hospitalar da cidade, ele foi encaminhado por uma

ambulância para um hospital particular em Resende, a pedido dos familiares.

Segundo o hospital, a criança permanece estável, precisará de um período

indeterminado de internação, está aos cuidados de uma cirurgia plástica e não corre

risco de morte.

O caso foi registrado na 100ª Delegacia de Polícia (Porto Real).