Meriti sedia Jogos Regionais Sudeste das Olimpíadas Especiais Brasil

Atletas de São João de Meriti, integrantes da comissão técnica e ao centro, de preto, o secretário de Esporte e Lazer Dinho Meriti

Os Jogos Regionais Sudeste das Olimpíadas Especiais Brasil começam hoje (1º), em São João de Meriti, sede do evento. A parceria entre a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e a organização das Olimpíadas Especiais Brasil traz para a cidade a competição que tem a inclusão como seu principal objetivo. A abertura é às 18h, no Lions Clube, no bairro Jardim Meriti. A Vila Olímpica do município vai receber a maioria dos jogos.

Durante este final de semana (1º, 2 e 3 de dezembro), cerca de 500 atletas com deficiência dos estados do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e de São Paulo vão competir em 10 modalidades esportivas: atletismo, tênis de quadra, natação, basquete 3×3, badminton, bocha, vôlei de areia, tênis de mesa, ginástica rítmica e futsal.

“Esse evento será de extrema importância para o esporte e para a inclusão pois, além de estimular a prática esportiva, a autonomia e contribuir para a saúde dos atletas, os primeiros colocados já entrarão para o sorteio dos Jogos Latino-Americanos que acontecerão no Paraguai em 2024”, afirma o secretário de Esporte Dinho Meriti.

Quantitativos

Número estimado de atletas: 500 (30 atletas de São João de Meriti), número estimado de técnicos: 45, árbitros e voluntários: 60.

Serviço:

Abertura: hoje, 1º/12

Horário: 18h

Local: Lions Clube São João de Meriti – Complexo Belarmino da Silva Mendes

Endereço: Av. Drº Celso de Carvalho, 285 – Jardim Meriti

Locais de competição: Vila Olímpica de São João de Meriti, Quadra Poliesportiva Humberto Tozzi (Quadra do Pet), Social Clube – São João de Meriti e Vila Olímpica de Nilópolis.

Programação de amanhã, sábado, 2/12:

Basquete 3×3, badminton, bocha, vôlei de areia, tênis de mesa e ginástica rítmica

Horário: 8h às 19h

Local: VILA OLÍMPICA DE SÃO JOÃO DE MERITI

Endereço: Rua Milton, s/n – Grande Rio

Futsal

Horário: 8h às 18h

Local: Quadra Poliesportiva Humberto Tozzi:

Endereço: Rua Plácido Figueiredo Junior, n° 1.050 – Coelho da Rocha.

Referência: Atrás do Campo do Fazenda – antiga Quadra do PET

Atletismo e tênis de quadra

Horário: 8h às 18h

Local: Vila Olímpica de Nilópolis

Endereço: Rua José Martins, s/n – Frigorífico

Natação

Horário: 8h às 17h

Local: Social Clube – São João de Meriti

Endereço: R. Juíz Moacir Marquês Morado, 106 – Centro

Dia 3/12, domingo

A partir das 9h: Premiações

Local: VILA OLÍMPICA DE SÃO JOÃO DE MERITI

Endereço: Rua Milton, s/n – Grande Rio