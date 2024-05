Mês do Orgulho Geek terá evento solidário no Madureira Shopping

Evento tem como objetivo arrecadar doações para as vítimas das chuvas do Rio Grande do Sul

O Madureira Shopping preparou um evento especial para celebrar o mês do orgulho geek, que é celebrado no dia 25 de maio. No dia 18 (sábado), o empreendimento recebe o evento Geek Solidário, que tem como objetivo arrecadar doações para as vítimas das chuvas do Rio Grande do Sul.

A atividade acontece das 14h às 18h, e contará com oficina de desenho, pintura artística, além da presença do fã clube oficial de Star Wars e de cosplayers dos personagens da saga. A entrada é gratuita, e os participantes que levaram suas doações poderão participar de sorteios de brindes, camisetas e de dois capacetes. Itens como água, produtos de higiene pessoal, fraldas descartáveis e produtos de limpeza serão arrecadados no evento.

De acordo com a gerente de marketing do Madureira Shopping, Letícia Pinho, o evento tem como objetivo atrair o público jovem para o empreendimento, além de impulsionar as doações para o Rio Grande do Sul. “Queremos que os jovens da Zona Norte venham para o nosso empreendimento e saibam que estamos de portas abertas. Esperamos que esta primeira edição seja um sucesso, por isso estamos muito animados e esperamos que todos venham com seus melhores trajes, se divirtam muito e ainda contribuam com as doações para as famílias que tanto precisam de ajuda neste momento”, explica.

E quem confirmou presença no evento Geek Solidário é Alessandro Tuze, presidente do fã clube Império Comando RJ, e do Imperial Coastline Garrison – 501st Legion, fã clube internacional de Star Wars, reconhecido oficialmente pela Lucas Films e pela Disney. “Estou aqui, representando ambos os fãs clubes falar sobre nossa ação neste sábado. Nosso foco principal são os eventos beneficentes. Assim, convocamos todos os membros a participarem desta ação acolhida no Madureira Shopping, onde teremos um espaço para receber o público para fotos com cosplays da saga, espaço para recreação com crianças e sorteio de itens da saga. Esperamos que todos venham passar uma tarde diferente no Madureira Shopping e tragam sua doação. Ser solidário é nossa maior missão”, afirma ele.

O Madureira Shopping, assim como os Shoppings da rede Ancar Ivanhoe em todo país, é ponto de arrecadação de doações com o objeto de apoiar a população vítima das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. Quem quiser doar fora do Evento Geek, pode encaminhar para o empreendimento mais próximo que, ao longo dos próximos dias, também irá arrecadar produtos como roupas e rações. Nos shoppings do Rio de Janeiro, a ação é uma parceria com a Central Única das Favelas (CUFA), que ficará responsável pelo encaminhamento das arrecadações para as famílias do Rio Grande do Sul. Confira abaixo os pontos de coleta:

Rio de Janeiro

Madureira Shopping – Loja Sou do Bem, 3º piso

Shopping Boulevard – Espaço Sustentável, 2º piso

Botafogo Praia Shopping – SAC, 4º piso

Shopping Nova Iguaçu – Piso Conveniência

Shopping Nova América – Acessos A, B e C

Rio Design Barra – Concierge, subsolo

Serviço: Geek Solidário

Endereço: Madureira Shopping – Estrada do Portela, nº 222, Madureira – RJ.

Dia: 18 de maio de 2024 (sábado)

Horário: 14h às 18

Local: 4º piso

Entrada: Gratuita

Doações voluntárias: Água, produtos de higiene pessoal, fraldas descartáveis e produtos de limpeza