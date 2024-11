Mesquita confirma expectativas e se torna bicampeã da 25ª edição dos Jogos da Baixada

Quebrando mais uma vez a hegemonia Nova Iguaçu/ Duque de Caxias, Mesquita foi a grande campeã geral dos Jogos da Baixada Fluminense, no último final de semana. A cidade brilhou em todas as modalidades e se consagrou mais uma vez campeã da competição com 38 pontos. Nova Iguaçu ficou em segundo lugar, com 34 pontos e Queimados ocupou o terceiro lugar no pódio, com 28 pontos.

O subsecretário de Cultural, Esportes, Lazer e Turismo da cidade, Kleber Rodrigues, ressaltou que pela primeira vez na história dos jogos, um município pequeno consegue conquistar o bicampeonato. “Para se ter uma ideia competimos com 40 escolas, enquanto cidades como Duque de Caxias jogou com 400 escolas e Nova Iguaçu com 230. Então é realmente motivo de muito orgulho para Mesquita. Parabéns aos atletas, aos treinadores, aos coordenadores das modalidades e a toda a equipe de apoio indispensável para o sucesso alcançado nessa 25ª edição”, enumerou Kleber.

Vale lembrar que ano passado a cidade havia conquistado o segundo lugar, ficando a um passo de se tornar bicampeã, feito que conquistou na edição de 2024. “Mais uma vez mostramos que o resultado depende de trabalho e dedicação. Mesmo com uma equipe pequena nossos alunos brilharam, mostrando que o esporte transforma vidas e pode garantir futuros brilhantes independente da modalidade escolhida pelo atleta, basta ter disciplina e foco”, ressaltou o subsecretário.

As modalidades disputadas foram futsal feminino e masculino, xadrez, handebol masculino e feminino, vôlei masculino e feminino, basquete masculino e feminino, natação e futebol de campo. A cidade foi destaque em todas, sobretudo no futsal e no xadrez, quando levou os torcedores ao delírio ao vencer nas modalidades feminina, masculina e por equipes. Toda a competição, que foi aberta no dia 19 de outubro, na Vila Olímpica de Mesquita, foi disputada na categoria sub 14.