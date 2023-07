Mesquita reduz evasão com Cartão Alimentação Escolar

O Cartão Alimentação Escolar é distribuído aos cerca de 14 mil estudantes

Uma medida adotada em agosto de 2021 pelas 37 escolas públicas de Mesquita, na Baixada Fluminense, vem dando resultados em sala de aula. O responsável é o Cartão Alimentação Escolar, distribuído aos cerca de 14 mil estudantes da rede. Desde então, a taxa de evasão escolar caiu quase à metade e os mercados e sacolões do município começaram a faturar mais.

Após a iniciativa, a taxa de evasão nos anos iniciais, que em 2021 estava na casa dos 2,5%, foi para 1,4%. Dos anos finais, passou de 3,7% para 2,6%. O cartão, no valor de R$ 60 mensais, não substitui a merenda, adverte Fábio Baiense, secretário interino de Educação. Para ele, o bônus funciona como um complemento ao orçamento das famílias.

Apenas estudantes que sejam frequentes às aulas têm direito ao cartão. Em caso de haver mais de dez faltas consecutivas no mês, sem justificativa, o benefício é bloqueado. Além disso, a utilização do crédito só pode ser feita nos estabelecimentos credenciados na Prefeitura. Atualmente, são cerca de 500, todos no município.

“Já investimos mais de R$ 16 milhões neste benefício. É bom esclarecer que o cartão não substitui a merenda, e essa é uma preocupação que temos em nossas escolas. Mas ele é um estímulo a mais para o aluno frequentar as aulas e para os responsáveis ficarem em cima”, diz o prefeito Jorge Miranda.