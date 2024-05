Miguel Pereira ganha nova base do Segurança Presente

A cidade de Miguel Pereira, na Região Serrana do Rio, ganhou uma base do programa Segurança Presente. A base, que tem 100 metros de área construída, é resultado de uma parceria entre o Governo do Estado e a prefeitura da cidade. Uma das características da base do Segurança Presente é a sua total climatização, para atender melhor a população local. A nova casa do programa fica na Avenida César Lattes, no bairro Guararapes.

Além da nova sede, a cidade também ganhou um reforço de mais nove policiais militares, que atuarão diariamente no patrulhamento.

Ao todo, serão 55 agentes trabalhando diariamente nas rondas de 40 bairros do município. A estrutura do Segurança Presente local conta ainda com dois postos avançados, nos bairros Mangueiras e Celândia.

Instalada em 2020

A base do Segurança Presente foi instalada em Miguel Pereira em 2020 e foi a primeira a ser inaugurada na gestão do governador Cláudio Castro. Atualmente, o programa conta com 40 bases espalhadas por 22 municípios e emprega quase 4 mil homens por dia no patrulhamento.

“A nova sede e o reforço no policiamento comprovam o compromisso do governo com a proteção da população, o que traz excelentes resultados na redução da criminalidade. Em 2024, não ocorreu nenhum roubo ou furto em Miguel Pereira, na área de atuação e durante o horário do Segurança Presente. Para o gestor, estes números dão um enorme orgulho”, destacou a subsecretária de Projetos da Secretaria de Estado de Governo, Jeanine Domenech, lembrando ainda que a base começou com apenas dois homens e, hoje, emprega mais de 50 homens.