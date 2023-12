Milícia de Zinho cobrava taxas de obras da Prefeitura do Rio, mostra planilha

Grupo de Zinho passou a explorar sistematicamente o setor da construção civil. Cinco pessoas foram presas na ação

Denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) que resultou na

deflagração da Operação Dinastia 2, juntamente com a Polícia Federal, nesa terça-feira (19) contra a milícia de Luis Antonio da Silva Braga, o Zinho, aponta que a milícia passou a explorar sistematicamente o setor da construção civil, com taxas para todo tipo de obra. Cinco pessoas já foram presas, de um total de 12 mandados de prisão. Zinho era um dos procurados.

Os promotores destacam que grandes empreiteiras foram obrigadas a pagar todo

mês aos milicianos para cada empreendimento que subiam e até por obras da

Prefeitura do Rio. Nas tabelas, há parcelas de R$ 13 mil. Um subtotal mostra R$ 168

mil em um mês só com essas taxas.

Além dos 5 presos, foram apreendidas 4 armas de fogo (1 fuzil e 3 pistolas) 1

réplica de arma, R$ 3 mil em espécie, celulares, mídias, computadores e

documentos.

Em nota, a Prefeitura do Rio disse ter ciência “dessas intimidações feitas tanto pelo

tráfico quanto pela milícia” e que “sempre orienta as empresas para que

denunciem”.

Material apreendido na 1ª fase

Segundo o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado

(Gaeco/MPRJ), do material apreendido na 1ª fase da Operação Dinastia, em agosto

do ano passado, foi possível detalhar como a milícia cobrava de empresários da

construção civil, sob o risco de paralisar o canteiro.

O Gaeco cita na denúncia a “arrecadação de valores altíssimos” e que uma

“empresa” foi montada para realizar “controles de pagamento, dissimulação das

cifras criminosas e até ‘embargo de obras’ em caso de inadimplemento”.

Zinho já era alvo da 1ª fase da Operação Dinastia, e continua foragido. Os cinco

bandidos presos na operação de ontem: Alessandro Calderaro, o Noque:

responsável pelas extorsões; Delson Xavier de Oliveira, o Delsinho: apontado como

braço armado; Jaaziel de Paula Ferreira, o Papel: braço armado; Renato de Paula

da Silva, o RP: cuidava das extorsões; William Pereira de Souza, o Bolinho: também

fazia extorsões.