Milícia sequestra e executa jovem por suposta ligação com o tráfico

Um corpo crivado de bala e com os braços amarrados foi encontrado perto de um

condomínio em Belford Roxo. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminese

(DHBF) investiga se vítima teria envolvimento com o tráfico de drogas.

De acordo com as primeiras informações, a vítima teria sido sequestrada no bairro

Nova Aurora por um grupo de milicianos, que alegaram ter ela envolvimento com oi

tráfico de drogas. Em seguida, o cádaver foi deixado nas imediações do condomínio

do Babi. Havia marcas de perfurações de tiros, principalmente na região do rosto.

Até o fechamento desta reportagem, a identificação do homem não havia sido

divulgada.