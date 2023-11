Miliciano alvo de ataque que matou três médicos é preso

Taillon foi detido na avenida Abelardo Bueno, em frente a um escritório e ao Parque Olímpico

Agentes da Polícia Federal prenderam nesta terça-feira (31) o miliciano Taillon de Alcântara Pereira Barbosa. Ele seria o alvo principal do ataque em que três médicos foram assassinados na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no início de outubro. Uma das vítimas era irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-RJ).

O criminoso foi detido por agentes da PF na avenida Abelardo Bueno, em frente a

um escritório e ao Parque Olímpico. Junto com ele, foram detidos outros três

homens que faziam a escolta dele e que, segundo informações iniciais, seriam

policiais militares. Fotos divulgadas pela PRF mostram Taillon sentado no meio-fio

durante a abordagem.

Taillon foi preso junto com o seu pai, Dalmir Barbosa, apontado como chefe da

milícia de Rio das Pedras, também na Zona Oeste. Dalmir foi citado na CPI das

Milícias em 2008 e expulso da polícia. O filho Taillon assumiu sua posição na chefia

do grupo com a prisão do pai.

Execuções

Os médicos estavam em um quiosque na praia da Barra da Tijuca, no Rio de

Janeiro, na madrugada de 5 de outubro, quando três suspeitos desembarcaram de

um carro com armas em punho e dispararam sucessivas vezes contra os quatro.

Mais de vinte disparos foram feitos. Imagens de câmeras de segurança registraram

o crime. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a possibilidade de execução

sumária.