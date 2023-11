Miliciano apontado como um dos chefes de grupo paramilitar é preso

Osmar Silva de Souza tinha assumido o lugar do “Playboy da Curicica”, morto em junho

Um dos chefes da milícia que atua nas comunidades Dois Irmãos e Colônia, em Jacarepaguá, foi capturado nesta quarta-feira (8), em Sulacap, Zona Oeste do Rio. A Polícia Civil informou que Osmar Silva de Souza tinha assumido o lugar do “Playboy da Curicica”, morto em junho desse ano, durante uma operação no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio.

O bandido foi o responsável por um ataque a equipes de policiais civis da Draco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) há 6 anos. Ele também é alvo de inquéritos por tentativa de homicídio, formação de milícia privada, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Com o criminoso, foram encontradas armas, munições, material de uso tático, anotações da milícia e aparelhos de telefone celular.

A prisão foi realizada por policiais civis da 27ª DP (Vicente de Carvalho), Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) e da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte), com apoio da 16ª DP (Barra da Tijuca) e da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).